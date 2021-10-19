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Karşıyaka'da buluştular - Son Dakika

Karşıyaka'da buluştular

19.10.2021 13:28
Karşıyaka'da buluştular

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ceyhanspor galibiyetiyle üzerindeki ölü toprağını atarak gözünü üst sıralara çeviren Karşıyaka'da daha önce Altay formasıyla futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan 3 isim, yeşil-kırmızılı çatı altında buluştu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ceyhanspor galibiyetiyle üzerindeki ölü toprağını atarak gözünü üst sıralara çeviren Karşıyaka'da daha önce Altay formasıyla futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan 3 isim, yeşil-kırmızılı çatı altında buluştu. Altay'da yine 3'üncü Lig'de 2016-2017 sezonunda Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadronun yıldızlarından olan İhsan Furkan ve Abdülkadir, bu kez Kaf-Kaf'ın başarısı için ter dökerken, aynı kadronun golcüsü Murat Uluç, Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in yardımcısı olarak görev yapacak.

Şu an Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi Altay'ın dibe vuruşundan sonra yükselişe başladığı 2016-2017 sezonundaki şampiyonluğuna büyük katkı yapan 3 isimden Murat Uluç, o sezon 35 maçta 18 gol, Furkan 31 maçta 10 gol, Abdülkadir ise 19 maçta 7 gol attı. Furkan ve Murat Uluç, siyah-beyazlılarda 2017-2018'de 2'nci Lig'deki şampiyonluğun yanı sıra 2018-2019'da da 1'nci Lig'de birlikte forma giydi. Furkan, ardından Ahmet Taşyürek'in teknik direktörlüğünü yaptığı Ümraniyespor'a transfer olurken, futbolu bırakıp bir dönem Altay'da sportif direktörlük yapan Murat Uluç, yeşil sahalara Kaf-Kaf'ta Taşyürek'in yardımcısı olarak döndü.


Karşıyaka'da buluştular
Karşıyaka'da buluştular

Futbol Federasyonu, Murat Uluç, Karşıyaka, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da buluştular - Son Dakika Spor


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