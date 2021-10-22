Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'de galibiyeti bulunmayan tek takım Çaykur Rizespor ise 1 puanla 20. ve son sırada yer aldı.

Ligde 7 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'a üstünlük kurarak galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan süreçte bir galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 6 puanla 19. sırada girdi.

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