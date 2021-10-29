Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın göreve getirilmesinin ardından oynadığı 2 maçı kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet sonucunda 12 puan toplayan sarı-siyahlı takım, haftaya 12 puanla 13. sırada girdi.

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