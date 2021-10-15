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Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu

15.10.2021 14:09
Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu

Kick Boks Dünya Şampiyonası, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak.

Kick Boks Dünya Şampiyonası, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak. Kayseri'yi ve ülkemizi şampiyonada, Hayriye Türksoy Hançer ve Kumsal Kayra Kutlu temsil edecek. Dünya şampiyonluğu ile dönmek isteyen sporcular ilk maçlarına yarın çıkacak.

Kick Boks Wako Dünya Şampiyonası, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak. Şampiyonaya Kayseri ve ülkemizi temsilen full contact 48 kiloda Hayriye Türksoy Hançer ve light contact 50 kiloda Kumsal Kayra Kutlu mücadele edecek. Bir yıldır Antrenör Esat Kaya gözetiminde çalışan sporcular; ağırlık, yüksek irtifa, çabukluk ve dayanıklılık, koşu antrenmanları ve salonda teknik-taktik antrenmanlar yaptı. Hayriye ve Kumsal, son antrenmanlarını Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde yer alan salonlarında yaptı. Her iki sporcu da İtalya'da yapılacak müsabakaların sonunda dünya şampiyonu olmak istiyor. Hayriye ve Kumsal, 14 Ekim'de İtalya'ya gitti. İki sporcu bugün tatamiye çıktıktan sonra ilk müsabakalarını yarın yapacak. Hayriye Türksoy Hançer, şampiyona ile ilgili, "Dünya şampiyonası için 1 yıldır çalışıyoruz. Bundan önce aldığım derecelerden dolayı Dünya Şampiyonası'nda yer alma hakkı elde ettim. 1 yıl boyunca yoğun tempoda çalışmalara devam ettik. Birçok branşa dahil olarak farklı çalışmalara dahil olduk. Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutacağız. Kupa benim olacak, almadan gelmeyeceğim" diye konuştu.

Kumsal Kayra Kutlu ise, "Dünya Şampiyonası'nda yer alan tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Takım arkadaşım Hayriye ve Esat hocamla çok yoğun bir süreçten geçtik. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü Dünya Şampiyonluğu için çalıştık. Hep yoğun tempo ile çalıştık. Müsabakalarda benim gözüm hep kürsüde olur. İtalya'ya gittiğimde de kürsüde olacak. Tek hedefim kupayı olarak ülkemize gelmek" dedi. - KAYSERİ

Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu
Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu

Dünya Şampiyonluğu, Dünya Şampiyonası, İtalya, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kayserili sporcuların hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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