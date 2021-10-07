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Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti - Son Dakika

Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti

07.10.2021 17:01
Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor, evinde ağırladığı 1922 Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonunda değerlendirmelerde bulunan Kırşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Battal Çelik; rakip 1922 Konyaspor'a karşı etkili bir futbol oynadıklarını fakat fakat rakibin 2 kontra atağına cevap veremediklerini söyledi. Çelik, "Takımımız oynadığı 5 müsabakada 2 mağlubiyet 3 galibiyet aldı. Üzücü olan taraftarımız önünde mağlup olmak oldu. Buca Spor deplasmanından galibiyetle döndükten sonra evimizde galip geleceğimiz inancını taşıyorduk. Ancak olmadı" dedi. Futbolun sonuç odaklı olduğunu aktaran Çelik, "Futbol sonuç odalı bir oyun, bu yüzden neticeye bakmak lazım. Kötü olan şu ki kendi sahamızda 2 rakibimize de yenilmiş olmamız. Sonuçta lider ile aramızda 3 puanlık bir fark var ve ligin henüz başındayız. Teknik ekibimiz ve oyuncularımız bu sonuçtan elbette ki hoşnut değillerdir ve gerekli dersleri çıkartacaklardır. Bu sonuçlar elbette telafi edilecek sonuçlardır. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Morallerimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeşil Beyazlı ekip oynadığı 2. Lig Beyaz gurupta 9 puanla 5. sırada yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti

Kırşehir Belediyespor, Konyaspor, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyespor, evinde yine kaybetti - Son Dakika
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