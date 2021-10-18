Kocasinan'ın Masa Tenisi Takımları, turnuvalara damga vurmaya devam ediyor

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Erkekler ve Bayanlar A ve B Takımları, Gençler Bölge Takım Yarışmalarında elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, turnuvada başarılı olan takım sporcularını tebrik etti.

Gençler İç Anadolu Bölge Takım karşılaşmaları, Kırşehir ilinde oynandı. A ve B Takımları olarak müsabakalara katılan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü, karşılaşmalarda gösterdiği performansla göz doldurdu. Turnuvada üstün bir oyun sergileyen Erkekler B Takımı, müsabakalar sonucunda İç Anadolu Bölge birincisi olurken A Takımı ise ikincilik elde etti. Bayanlarda ise A Takımı turnuva sonucunda bölge birincisi olurken B Takımı ise dördüncü oldu. Böylelikle Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları, elde ettikleri başarılarla Gençler Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımlarımız, karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde yine Kocasinan'ı Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Özellikle hem yurt içinde hem yurt dışında bayan takım oyuncularımız şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil ediyor. İnşallah Kocasinan'ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım tamdır. Daha büyük başarılar için tüm sporcularımıza her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcularımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyük bir başarıya imza atan sporcular ise desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ