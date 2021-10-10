Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması

Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına getireceği yönündeki haberleri yalanladı.

Konya spor, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımın başına getireceği yönündeki haberleri yalanladı. Konuyla ilgili yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Konyasporumuz, Teknik Direktörümüz İlhan Palut önderliğinde Süper Lig'de namağlup yoluna devam etmektedir. Hocamız ile karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörüyle yolumuza devam ettiğimizi ve uzun yıllar birlikte çalışmayı hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Galatasaray maçı öncesi art niyetle hazırlanan bu ve benzeri haberlere taraftarımızın ve spor kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - KONYA

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