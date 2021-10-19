Konyaspor'dan yüzde 50 bilet indirimi

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmaya özel, biletlerde yüzde 50 indirim uygulandığını açıkladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'u ağırlayacağı karşılaşmaya özel, biletlerde yüzde 50 indirim uygulandığını açıkladı. Konyaspor'un, Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bu maça özel bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulandığı bildirildi. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde: VIP (A-C Blok): 150 TL Batı Alt (D Blok): 90 TL Batı Alt (C-E Blok): 80 TL Batı Alt (B-F Blok): 75 TL Batı Alt (A-G Blok): 65 TL Batı Üst (B-C Blok): 70 TL Batı Üst (A-D Blok): 60 TL Doğu Alt (D Blok): 55 TL Doğu Alt (C-E Blok): 50 TL Doğu Alt (B-F Blok): 45 TL Doğu Alt (A-G Blok): 35 TL Doğu Üst (E Blok): 50 TL Doğu Üst (B-F): 45 TL Doğu Üst (A-G Blok): 35 TL Kale Arkaları (Güney): 15 TL Kale Arkaları (Kuzey): 15 TL - KONYA

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