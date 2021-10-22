Konyaspor Kayserispor maçını Sarper Barış Saka yönetecek

İttifak Holding ile Yukatel Kayserispor arasında 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek.

Süper Lig'de 10. hafta hakemleri açıklandı. 23 Ekim 2021 Cumartesi günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'de oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Kayserispor maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Ömer Faruk Turtay olurken, VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak. - KAYSERİ