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KonyasporKayserispor maçının VAR'ı Volkan Bayarslan - Son Dakika

KonyasporKayserispor maçının VAR'ı Volkan Bayarslan

23.10.2021 13:54
KonyasporKayserispor maçının VAR'ı Volkan Bayarslan

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Volkan Bayarslan oldu.

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Gökhan Barcın Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi Ömer Faruk Turtay. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Volkan Bayarslan oturacak.

Ceylan'a, AVAR olarak Bülent Birincioğlu eşlik edecek. - KAYSERİ

KonyasporKayserispor maçının VAR'ı Volkan Bayarslan

Volkan Bayarslan, İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KonyasporKayserispor maçının VAR'ı Volkan Bayarslan - Son Dakika Spor


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