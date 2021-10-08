Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya yenildi

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde ev sahibi Polonya'ya 21-11 mağlup oldu.

Corendon Airlines'in iki sezondur ana sponsorluğunu üstlendiği Korfbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası B serisi yarı finalinde ev sahibi Polonya'ya 21-11 mağlup oldu. Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, yarı finalde A Grubu'nun ikincisi ev sahibi Polonya ile karşılaştı. Rakibine 21-11 yenilen milli takım, yarın bronz madalya maçına çıkacak.

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