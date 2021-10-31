Türkiye Kürek Federasyonu Başkanlığına Erhan Ertürk seçildi

Türkiye Kürek Federasyonu'nun 5'inci Olağan genel kurul ve 7'nci Olağan Mali Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda bütçe ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından geçilen seçimde başkanlık için Erhan Ertürk ve Mustafa Alp yarıştı.

Genel kurulda 199 delegesinden 181'i oy kullanırken 114 oy alan Erhan Ertürk federasyonun yeni başkanı oldu. Mustafa Alp 59 aldı, 8 oy da geçersiz sayıldı.