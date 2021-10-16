Lokomotiv Moskova, bir puanı son dakika golüyle aldı

Bu beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova puanını 18'e, Rubin Kazan ise 15'e çıkardı.

Maçta ev sahibi ekibin gollerini 36. dakikada Anders Dreyer ve 66. dakikada German Onugkha, Moskova temsilcisinin gollerini ise 68. dakikada Fedor Smolov ve 90+3. dakikada Rıfat Zhemaletdinov attı.

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