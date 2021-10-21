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Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar

21.10.2021 22:07
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olan Galatasaray, kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonunda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın kadrosunda 4 değişiklik yaparak takımını Lokomotiv Moskova karşısında sahaya sürdü.

Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu yedeğe çeken Terim, Rus ekibi karşısında bu futbolcuların yerine Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel'e formayı verdi.

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

Barış Alper Yılmaz ikinci kez ilk 11'de

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı.

Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Alpaslan Öztürk, Olimpiu Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra İsmail Çipe, Ömer Bayram, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Emre Kılınç???????, Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne oturdu.

Barış Alper Yılmaz, Lokomotiv Moskova, Galatasaray, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


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