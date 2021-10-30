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Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de haftayı üç puanla kapattı - Son Dakika

Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de haftayı üç puanla kapattı

30.10.2021 21:04
Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de haftayı üç puanla kapattı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de Nizhny Novgorod'u 2-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de Nizhny Novgorod'u 2-1 yendi.

Rusya liginin 13. hafta karşılaşmasında Lokomotiv Moskova, Nizhny Novgorod'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 31. dakikada Iliya Berkovskiy ile 1-0 öne geçti. Lokomotiv Moskova, 37. dakikada Rifat Zhemaletdinov ve 90. dakikada kendi kalesine Ivan Miladinovic'in attığı gollerle 2-1 galip geldi.

Ligde Lokomotiv Moskova, 24 puanla ikinci, Nizhny Novgorod da 14 puanla 11. sırada yer aldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Premier Lig, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de haftayı üç puanla kapattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Lokomotiv Moskova, Rusya Premier Lig'de haftayı üç puanla kapattı - Son Dakika
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