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Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi - Son Dakika

Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi

17.10.2021 21:09
Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi

TFF 1. Lig'de son 6 haftayı mağlubiyetle kapatan Manisa Futbol Kulübü'nde 8 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör Naci Şensoy ile yollar ayrılırken, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verildi.

TFF 1. Lig'de son 6 haftayı mağlubiyetle kapatan Manisa Futbol Kulübü'nde 8 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör Naci Şensoy ile yollar ayrılırken, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verildi. Ayrıca futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında 3 galibiyet alarak sezona başlayan ancak daha sonraki oynadığı 6 haftayı da mağlubiyetle kapatan Manisa FK'da kötü gidişin faturası kesildi. Manisa FK'yı geçen sezon 2. Lig'de şampiyon yapan teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine geçen hafta göreve getirilen Naci Şensoy'un takımdaki görevi yalnız 1 maç sürdü. Adanaspor mağlubiyeti sonrası Şensoy'un görevine son verilirken, sportif direktör Serkan İşyapan ile de yollar ayrıldı. Manisa FK'da ayrıca futbolcular, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ı da süresiz kadro dışı bırakıldı.

Öte yandan Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da sosyal medyadan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Aktan, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübü'nün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi
Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi

Futbol Federasyonu, Kubilay Aktaş, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Manisa FK'da mağlubiyetlerin faturası kesildi - Son Dakika
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