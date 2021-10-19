Üye Girişi
Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı - Son Dakika

Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı

19.10.2021 15:42
Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Turgay Altay, "Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takımda olduğum için mutluyum" dedi.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Turgay Altay, "Öncelikle kulübün DNA'sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı oluşturmak istiyorum. Bana bu projeyi hayata geçirme fırsatı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah takımımızı hep birlikte yukarılara taşıyacağız" diye konuştu.

"Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum"

Turgay Altay'a başarı dileklerini ileten Başkan Mevlüt Aktan ise, "Turgay Altay hocamız yeni jenerasyon teknik direktörler arasında dikkat çeken bir isim. Turgay hocamız ve ekibi bilimsel, modern futbola önem veren bir felsefeye sahip. Biz de kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de inşa ediyoruz. Futbolda devamlılığın önemini çok iyi biliyoruz. Hoca tercihimizi de bu düşünce doğrultusunda yaptık. Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızı son haftalarda üzdüğümüzün farkındayız. En kötü gün bugünse bugün de Manisa diyeceklerine ve Turgay hocamıza sabırla destek vereceklerine inancım da tamdır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı
Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı
Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı

Futbol Federasyonu, Manisa, Altay, Dna, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? 15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı? Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış 15:39 Ahmet Davutoğlu'nun asansör kazası anbean kamerada! Belinden rahatsızlanmış Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde 15:25 Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı 15:10 Zihinsel engelli kızı aracına alıp, kendi evine götürdü! İstismarcı taksici güvenlik kameralarıyla yakalandı Fransız basınından SİHA'lara övgü: Dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahı geliştirdiler 14:50 Fransız basınından SİHA'lara övgü: Dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahı geliştirdiler Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak 14:15 Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 13:47 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor 13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
15:49 Koronavirüs aşısına bakış açısını belirleyen ankete göre En çok hangi partinin seçmeni aşıya karşı?
15:47 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
15:25 Son dakika! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesinde
15:16 Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı
15:06 Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL
15:05 Özdemir Bayraktar'ın cenazesine torunun son bakışı damga vurdu
15:01 Issız taşrada kaybolan iki genç, günlerce yürüyerek hayatta kaldı
14:46 İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine cevap: Beni ne kadar seviyormuş
14:43 Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile dansı çok beğenildi! Don Corleone yanında sönük kalır
14:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'nın dolar satması gerekiyor ama satamıyor, çünkü kasadaki para başkasının
Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı         
15:50
Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım         
15:48
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı         
15:34
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL         
15:06
İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler         
14:35
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 15:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa FK'da Turgay Altay dönemi başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement