Manisa'ya yüzmede milli gurur

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20 Eylül tarihinde açıklanan Comen Cup Milli Takım kadrosunda yer alan Manisa İl Gençlik Spor Kulübü sporcusu Elif Naz Oktay ve antrenörü Turan Gökarslan, 15-17 Ekim tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak olan Comen Cup Müsabakaları için yola çıktı. Elif Naz Oktay ve antrenörü Turan Gökarslan, antrenmanlarını yaptığı Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nden antrenör ve sporcu arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Elif Naz'ın milli formayı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği madalyalarla gururumuz olan Elif Naz kızımıza ve antrenörümüze milli takımda başarılar dilerim. Elif Naz, modern tesislerimizde yetişen, geleceği parlak, çalışkan ve başarılı bir yüzücümüz. Kendisine inancımız tam. Sırbistan'dan güzel bir sonuçla ayrılıp başarılarına bir yenisini daha ekleyecektir." dedi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Elif Naz Oktay da, "Heyecanımı ve mutluluğumu tarif etmem imkansız ancak sorumluluğumun farkındayım. Benim, ailemin, antrenörlerimin ve bana emeği geçen herkesi gururlandırmak için Milli Takım forması altında elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım" dedi.

Antrenör Turan Gökarslan ise "Manisa tarihinde ilk kez Manisa'dan yetişip Milli Takıma girme başarısı göstermek bizim için çok önemliydi. Bu süreçte bizlerin her zaman yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e teşekkür ederiz. Bu sevincin Manisa'da yüzen tüm sporcular için örnek olmasını istiyoruz ayrıca bunun bir başlangıç olmasını bundan sonra her yaş gruplarında Milli Takıma sporcu veren bir il olmak istiyoruz, tüm çalışmalarımız bu yönde." diye konuştu. - MANİSA