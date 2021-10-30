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Mauricio Pochettino, Messi'yi oyundan alma gerekçesini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Mauricio Pochettino, Messi'yi oyundan alma gerekçesini açıkladı Açıklaması

30.10.2021 14:24
Mauricio Pochettino, Messi'yi oyundan alma gerekçesini açıkladı Açıklaması

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söyledi.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü Mauricio Pochettino, 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söyledi.

Fransız basınına konuşan Pochettino, ilk yarı sonlarına Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek." ifadelerini kullandı.

PSG, konuk ettiği Lille karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlarken, ikinci devrede Marquinhos ve Angel Di Maria'nın ağları sarsmasıyla sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Bu sezon PSG formasıyla özellikle lig maçlarında kendisinden beklenen performansa henüz ulaşamayan Messi, forma giydiği 5 karşılaşmada takımına gol veya asist katkısı yapamayarak 2005'ten bu yana kariyerinin en kötü lig başlangıcı performansına imza attı. Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez ağları sarstı.

Fransa temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımıyla 3 Kasım Çarşamba günü karşılaşacak.

Mauricio Pochettino, Fransa, Lille, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mauricio Pochettino, Messi'yi oyundan alma gerekçesini açıkladı Açıklaması - Son Dakika Spor


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