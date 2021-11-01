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Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

01.11.2021 23:03

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, son dakika golüyle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, son dakika golüyle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Buna hazırlanmıştık. Rakibe fazla alan vermedik. Puanı aldık derken, bu sonuç için üzgünüz. Çocukları tebrik etmek istiyorum, sonuna kadar mücadele ettiler. Maalesef üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi ikinci yarıda oyuna almasının teknik bir seçim olduğunu belirterek, bireysel hataların maçın sonucunu belli ettiğini sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella

Spor Toto Süper Lig, Vincenzo Montella, Adana Demirspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Adana Demirspor maçının ardından - Vincenzo Montella - Son Dakika
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