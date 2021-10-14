MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas ve taktik çalıştıkları belirtildi.
Kara yoluyla Bandırma'ya hareket eden sarı-lacivertliler, son çalışmasını yarın burada gerçekleştirecek.
Kaynak: AA
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