Manisa maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Takım savunmasını iyi yaptık" dedi.

TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında evinde konuk ettiği Mansia FK'yı 2-1'lik skorla mağlup eden Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Necati Erkmen, "Seyir zevki güzel, heyecan dolu bir müsabaka oldu ve müsabakanın içerisinde çok güzel iki gol attık" dedi.

Geçen hafta verilen penaltı ile bu hafta verilen kırmızı kartın yanlış karar olduğunu dile getiren Erkmen, 10 kişi kalmanın takımı zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

Takım savunmasını çok iyi yaptıklarını dile getiren Erkmen, "Taraftarımız ve oyuncularımız muhteşemdi. Bu muhteşem günde de 2-1 kazandık. Manisa Futbol Kulübü bu ligin iyi takımlarından. Onlara da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA