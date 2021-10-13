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Müdürden öğrenci yurtlarına denetim - Son Dakika

Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

13.10.2021 15:42
Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu ve Fatsa Yurt Müdürlüklerini ziyaret edip gençlerin taleplerini dinledi, gençlere çay ikramında bulundu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Müdürlüğüne bağlı Altınordu ve Fatsa Yurt Müdürlüklerini ziyaret edip gençlerin taleplerini dinledi, gençlere çay ikramında bulundu. Ayrıca yemekhane ve çamaşırhanelerde denetlemelerde bulundu.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılması ile birlikte öğrenci yurtlarını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i karşılarında gören öğrenciler ilgisinden dolayı Genç'e teşekkür ettiler. Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyip not alan Mustafa Genç, çamaşırhaneyi denetledi. Mutfaklarda hijyen ve ürün kontrolü yaptı. Ziyarette yurt binalarını gezen İl Müdürü Mustafa Genç, "Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak öğrenci yurtlarımızda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Hizmetin aksamaması için ve gençlerimiz ile sürekli iletişim kurabilmek için haberli habersiz ziyaretlerimiz tüm tesislerimizde 7/24 saat devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın taşra teşkilatı olarak, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini sağlamak bizler için bir görevdir. Bu görevi de mesai arkadaşlarımızla birlikte aşkla yapıyoruz" dedi. - ORDU

Müdürden öğrenci yurtlarına denetim
Müdürden öğrenci yurtlarına denetim
Müdürden öğrenci yurtlarına denetim
Müdürden öğrenci yurtlarına denetim

Mustafa Genç, Altınordu, Fatsa, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Müdürden öğrenci yurtlarına denetim - Son Dakika Spor


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