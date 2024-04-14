Spor muhabiri üşüyen top toplayıcıya montunu verdi

- Spor muhabirinin saha kenarında üşüyen top toplayıcıya montunu vermesi beğeni topladı
Tokat'ta yeşil sahalarda yürekleri ısıtan hareket
TOKAT - Gaziosmanpaşa Stadyumu'ndaki bir karşılaşmada yerel gazetede spor muhabiri olarak görev yapan Mustafa Işık'ın, saha kenarında üşüyen top toplayıcıya montunu vermesi büyük beğeni topladı.
Tokat Belediye Plevnespor ile Bergama Sportif Faaliyetler A.Ş arasında oynanan müsabaka, sadece sahadaki futbol değil, insanlık örneğiyle de anıldı. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada, soğuk hava nedeniyle top toplayıcılar zor anlar yaşadı. Ancak Tokat'taki yerel gazetede spor muhabiri olarak görev yapan Mustafa Işık'ın duyarlı davranışı, tribünlerden büyük bir alkış aldı. Işık, maç esnasında üşüdüğünü fark ettiği bir top toplayıcıya kendi montunu verdi. Bu olay, bir taraftar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı uyandırdı.
Gazeteci Mustafa Işık, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada, "Üzerimizdeki montu genç kardeşimize vererek daha fazla üşümemesini sağladık. Bu anlamlı davranışımız tribünden takip eden vatandaşlar tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca güzel tepkiler aldık. Bizim için unutulmaz bir maç oldu" dedi.
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