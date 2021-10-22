Üye Girişi
Mustafa Denizli: "Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık" - Son Dakika

Mustafa Denizli: "Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık"

22.10.2021 23:50

Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 mağlup olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık" diyerek takımdaki sakatlıklar nedeniyle mecburen bazı değişikliklere gittiklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 mağlup olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık" diyerek takımdaki sakatlıklar nedeniyle mecburen bazı değişikliklere gittiklerini söyledi.

Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, morali iyi olan bir Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıktıklarını ifade ederek, "Özellikle ilk yarı karşılıklı çok fazla her iki takımın üstünlük sağlayamadığı bir 45 dakika oldu. Bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittik. Hafta içi ve geçtiğimiz hafta oyunda verdiğimiz sakatlıklar, özellikle defans hattında bizi yeni arayışlara itti" dedi.

Süper Lig'de verileri genel olarak değerlendirdiklerinde birçok veride ligin en iyi takımlarından biri olduklarını ancak tek bir veride kötü oldukların ifade eden Denizli, "Bu da özellikle top kaybında ve pas hatasında kötüyüz. Bu durumda zaman zaman bize pahalıya neden oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda kazanan ve lige kötü başlayan bir takıma karşı mücadele ettiklerini ifade eden Denizli, "Malatyaspor'unda en az bizim kadar 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Bu akşam esasında bir anlık gaflet belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir an dönmesine neden oldu penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi, söyleyecek fazla bir şey yok" dedi.

Bir basın mensubunun 'takım olarak son haftalardaki düşüşü neye bağlıyorsunuz' sorusuna da cevap veren deneyimli teknik adam, "Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Geçen hafta Karagümrük maçını futbol adına düşüş olarak düşünemeyiz. Oyundan ben son derece memnun kaldım. Bazen iyi oynadığımız maçları kazanamadığınız oluyor. Bu akşam iyi mi oynadık' hayır' kötümü oynadık 'hayır'. Bizim en büyük problemimiz sezon başından beri kadro da olan 3-4 arkadaşımızın bu akşam aramızda olmaması. Bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Onu da çok iyi kullanamadık. Netice de 10 haftayı geride bıraktık, vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet 5 mağlubiyet. Ama netice de bir kendimize sezon başında koyduğumuz hedeften şaşmayacağız. Bundan sonra iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz bundan hiç kimsenin başta benim şüphem yok" diye konuştu. - MALATYA

Mustafa Denizli: Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık
Mustafa Denizli: Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık
Mustafa Denizli: Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık
Mustafa Denizli: Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık

Yeni Malatyaspor, Mustafa Denizli, Malatyaspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Denizli: 'Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu 00:12 Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu 23:59 Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker 23:13 Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış 21:51 Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı 17:34 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu 16:52 Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Türkiye'nin gururu! Rakiplerini tek tek dize getiren Galatasaray, Avrupa'da bir ilki yaşadı Türkiye'nin gururu! Rakiplerini tek tek dize getiren Galatasaray, Avrupa'da bir ilki yaşadı         
00:16
Poligonda atış talimi yapan adam, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi yapan adam, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
00:08
Ronaldo dillere düşmek istemiyor! Ronaldo dillere düşmek istemiyor! "Yapamazsam futbolu bırakırım" deyip 3 madde sıraladı         
23:30
AK Parti'den AK Parti'den "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap! Tüm meraklar giderildi         
22:12
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 00:58:35. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Denizli: "Moralli bir ekibe karşı sahaya çıktık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement