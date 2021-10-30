Nazilli Belediyespor galibiyet peşinde

Aleyna Tilki'nin annesi, "Çocuklarının başarısının arkasına saklanmak nasıl?" diyen takipçisine küfretti

1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu

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Ölümden dönen sürücüler bu soruyu soruyor: O yıl üretilen araçlarda problem mi var?