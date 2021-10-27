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NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı - Son Dakika

NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı

27.10.2021 10:15
NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 106-98 yenerek 4'te 4 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 106-98 yenerek 4'te 4 yaptı.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder'ı geçerek yoluna namağlup devam etti.

Konuk ekipte Andrew Wiggins 21, Damion Lee 20, Jordan Poole 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.

Furkan Korkmaz'dan 9 ve Alperen Şengün'den 5 sayı

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, günü mağlubiyetle tamamladı.

76ers, deplasmanda New York Knicks'e 112-99 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Mücadelede 24 dakika 58 saniye görev yapan Furkan, 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Alperen Şengün ise Rockets'ın Dallas Mavericks deplasmanında 116-106 kaybederek üçüncü mağlubiyetini yaşadığı karşılaşmada 14 dakika 25 saniye süre aldı. Alperen, karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla noktaladı.

Sonuçlar

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106

San Antonio Spurs- Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)

Utah Jazz- Denver Nuggets: 122-110

Amerikan Basketbol Ligi, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Stephen Curry, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı - Son Dakika
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