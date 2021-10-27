Alperen Şengün ise Rockets'ın Dallas Mavericks deplasmanında 116-106 kaybederek üçüncü mağlubiyetini yaşadığı karşılaşmada 14 dakika 25 saniye süre aldı. Alperen, karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla noktaladı.

76ers, deplasmanda New York Knicks 'e 112-99 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Mücadelede 24 dakika 58 saniye görev yapan Furkan, 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets , günü mağlubiyetle tamamladı.

Furkan Korkmaz 'dan 9 ve Alperen Şengün'den 5 sayı

Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Warriors, Stephen Curry 'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder'ı geçerek yoluna namağlup devam etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors , konuk olduğu Oklahoma City Thunder 'ı 106-98 yenerek 4'te 4 yaptı.

Son Dakika › Spor › NBA'de Golden State Warriors, sezona 4'te 4 ile başladı - Son Dakika Spor

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