Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda Kovid-19 vakası

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Erman Okerman, takım kaptanı Merve Uygül ve yardımcı antrenör Adnan Can'ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Nesibe Aydın Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, yaptığı açıklamada, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın oynayacakları Neve David Ramla maçı için İsrail'e eksik kadroyla gitmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Aydın, İsrail deplasmanına gitmeden önce yapılan PCR testlerinde takımda 3 vakaya rastlandığını aktararak, "Başantrenörümüz, yardımcı antrenörümüz ve takım kaptanımızın testi pozitif çıktı. Bu yüzden sıkıntılı bir sürece girdik. Takımın başında üçüncü antrenörümüz Ahmet Gülen yer alacak. Önemli eksiklerimize rağmen İsrail'den galibiyetle dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligde ve Avrupa'da oynadığı ilk maçları kazanan Nesibe Aydın, Neve David Ramla'yla yarın TSİ 21.00'de karşılaşacak.