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Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0 - Son Dakika

Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0

13.10.2021 16:27
Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0

STAD: GaziHAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir KılıçarslanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, Ömer (Dk.69 Kazım)SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, Mehmet (Dk.

STAD: Gazi

HAKEMLER: Hakan Ergin, Mert Türk, Emir KılıçarslanNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Ebrar, Yıldıray, Niyazi (Dk.77 Niyazi), Uğur (Dk.71 Malik), Abdullah (Dk.44 Emre), Burak, Emre, Hüseyin, Samet (Dk. 69 Cemal), Aykut, Ömer (Dk.69 Kazım)SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf, Mehmet (Dk. 73 Ulaş), Muhammet (Dk.73 Mikail), Mikail, Kaan, Kudbettin (Dk. 90 Buğra), Anıl, Edip, Cemilcan (Dk.90 Emir), Doğan, Yavuz (Dk.90 Bilal)GOLLER: Dk.19 Emre, Dk 47 Yıldıray, Dk Aykut, Dk.70 Niyazi (Nevşehir Belediyespor)KIRMIZI KART: Dk. 67 Mikail (Sancaktepe Futbol Kulübü)SARI KART: Abdullah, Aykut (Nevşehir Belediyespor) - Mikail, Kurbettin (Sancaktepe Futbol Kulübü) Türkiye 3'üncü Lig 1'inci Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Sancaktepe Futbol Kulübü'nü 4-0 yendi.

- Nevşehir

Hakan Ergin, Niyazi Uğur, Sancaktepe, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyespor-Sancaktepe FK: 4-0 - Son Dakika
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