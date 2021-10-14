Okul Sporları Federasyonu Başkanı Karakullukçu, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, federasyonun 5. olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5. olağan genel kurulu ve 6. mali genel kurulu 2 Kasım Salı günü saat 14.30'da Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak.

Halen federasyonun başkanlığını sürdürmekte olan Doç. Dr. Ömür Fatih Karakullukçu, adaylık açıklamasında, "Sporda başarının sırrı okul sporları, şiarıyla sürdürdüğümüz federasyon başkanlığı için yeni dönemde de aday olduğumuzu, beden eğitimi ve spor camiası başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.