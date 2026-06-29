Spor Okulları Yaz Dönemi Başladı

Kırşehir ve Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nda yaz dönemi törenle başladı.

Kırşehir Ahi Stadyumu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, GSB Spor Okulları'na tüm gençleri davet etti.

Sporu, spor ahlakını ve kültürünü teşvik etmenin, geniş kitlelerle tanıştırmanın, yeni sporcular yetiştirmenin yollarından birisi olarak GSB Spor Okulları'nı gördüklerini söyleyen Demiryürek, "Birçok gencimiz spor kültürüyle tanışmış olacak. İnanıyorum ki spor şehri olarak Kırşehir, geçmişte nasıl sporcular yetiştirdiyse gelecekte de kıymetli sporcular yetiştirecektir." dedi.

Kent genelinde spor tesislerini yenilemenin ve inşa etmenin kararlılığı içinde olduklarını belirten Demiryürek, çocuklara destek olan ailelere, onlara eğitim verecek antrenörlere ve kurum personeline teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da çocukların dijital ekran karşısında durmayıp spor yapmalarını, kendilerini geliştirmelerini istediklerini ve spor okullarının onlara hizmet vereceğini ifade etti.

Farklı yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen programda, çeşitli branşlarda sportif etkinlikler ve halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Kırşehir'de "geleceğin şampiyonları yaza hazır" sloganıyla yapılacak GSB Spor Okulları'na, 32 branşta, 13 farklı merkezde 15 bini aşkın gencin katılması bekleniyor.

Niğde

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 5 Şubat Stadyumu'nda gerçekleştirilen programın açılışına katıldı.

Akmeşe, konuşmasında, çocukların yaz spor okulları sürecini verimli şekilde değerlendirmelerine imkan sunan önemli bir gelişim ortamı olduğunu söyledi.

Okullarda çocukların farklı branşlarla tanışacağını belirten Akmeşe, çocukların spor yapmanın yanında emeği, birlikte hareket etmenin önemini, centilmence mücadele etmeyi ve sorumluluk almayı öğreneceklerini ifade etti.

Sporun yalnızca bedeni güçlendiren bir faaliyet olmadığını dile getiren Akmeşe, şunları kaydetti:

"Spor aynı zamanda karakteri şekillendiren, insanları ortak değerler etrafında buluşturan, birbirine ilham veren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren evrensel bir dildir. İllimizde yaz spor okullarımız 23 farklı branşta, 45 antrenörümüzün rehberliğinde ve 20 spor tesisinde faaliyet gösterecektir. Spor salonlarından futbol sahalarına, bireysel branş tesislerinden olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzlarına kadar uzanan güçlü altyapımızla çocuklarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de spor faaliyetlerine sürekli destek vereceklerini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul ise farklı branşlarda açacakları kurslarla binlerce çocuğa ücretsiz spor eğitimi sunacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından mahalli liglerde dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Programa, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, AK Parti Niğde İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.