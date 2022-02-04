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Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi - Son Dakika

Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi

04.02.2022 10:43
Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi

Kocaeli'deki ücretsiz spor okullarında antrenörler tarafından gözlem yoluyla seçilen 748 öğrenci EuroFit testlerine tabi tutulacak.

Kocaeli'deki ücretsiz spor okullarında antrenörler tarafından gözlem yoluyla seçilen 748 öğrenci EuroFit testlerine tabi tutulacak.

Kocaeli'nde ücretsiz spor okulları antrenörler tarafından gözlem yoluyla il merkezi ve ilçelerde, ilkokulda okuyan öğrenciler belirlenerek Büyükşehir Belediyesi'nin SPORTAM Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde çeşitli testlere tabi tutuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, projeyle Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Yetenekli çocukları tespit edecek

Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Şemsettin Yıldırım, "Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklarımıza sporu sevdirerek, onları sporla tanıştırmak, yetenekli çocukları tespit ederek başta amatör sporun lokomotifi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü olmak üzere spor kulüplerine yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır" dedi.

Sporcu sağlığı ve performansı takip edilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sporcu sağlığını ve performansını takip amacıyla hayata geçirilen "Ücretsiz Spor Okulları Yetenekli Sporcularına Yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" kapsamında SPORTAM (Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi) çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu'nda 353 öğrenci, GEBZESEM'de 395 öğrenci olmak üzere toplam 743 öğrenciye yönelik Eurofit testleri uygulanacak. Bu testlerle Türkiye'ye, Kocaeli'ye özgü bir ölçüm standardı oluşturmak, eğitim verilen çocuklar arasında uluslararası normlara yaklaşan ve geçen çocukları tespit etmek amaçlanıyor.

Eurofit testlerinden faydalanılacak

Eurofit testleri çocuklarda ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi, araştırmalarda yararlanılabilecek, okullarda ve kulüplerde kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi için "Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi"nin himayesinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Ölçümler, Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi tarafından standart bir protokol haline getirilmiş Eurofit test bataryası ile yapılıyor. Eurofit testleri, bedensel yeteneğin boyutlarını (kalp ve solunum dayanıklılık, kuvvet, kas dayanıklılığı, hız, esneklik, denge) ölçebilecek unsurları içeriyor. Eurofit, çocuklarda bedensel yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi için araştırmalarda yararlanılabilecek ve okullarda uygulanılabilecek etkin yöntemler geliştirilmesi şeklinde yaklaşım gerektiren bir alanda uluslararası düzeyde koordineli pek çok araştırmanın meyvelerini verecek.

Spor yapma alışkanlıkları kazandırılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından SPORTAM, Eurofit test bataryası temel noktalardan yola çıkılarak geliştirildi. Fiziksel uygunluk, kesin ve güvenilir değerleri, eğitimci ve politikacıların bu alanda alınması gereken önlemler açısından yol gösterici oluyor. Fiziksel uygunluk, yalnızca beden eğitimi ve spor alanında değil; sağlık eğitimi ve genel iyilik hali için de gerekli. Kontrollü koşullar altında yapılacak fiziksel uygunluk testleri, sağlık, beslenme, beden eğitimi ve spor alanlarında çocuklarla ilgili ulusal politikaların saptanmasında yardımcı oluyor. - KOCAELİ

Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi
Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi
Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi - Son Dakika Spor


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