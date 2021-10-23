Üye Girişi
Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor - Son Dakika

Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor

23.10.2021 12:47
Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor

Muğla'nın köklü kulüplerinden Ortaca Belediyespor kongresi çoğunluk sağlandığı takdirde bugün gerçekleştirilecek.

Muğla'nın köklü kulüplerinden Ortaca Belediyespor kongresi çoğunluk sağlandığı takdirde bugün gerçekleştirilecek. Temmuz ayında ilk kongresini duyuran ancak yapamayan kulüp, ilk bu hafta, çoğunluk sağlanamazsa gelecek hafta olan kongreyi yapamazsa kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Muğla'nın köklü kulüplerinde Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor. Temmuz ayında yapılan ilk kongrede herhangi bir aday çıkmamış, kongreye katılımda gerçekleşmeyince kongre yapılamamıştı. Bugün ilk oturumu, çoğunluk sağlanamadığı taktirde de gelecek hafta ikinci oturumu yapılacak kongre yine yapılamazsa, 1957'de kurulan ve dernekler kanununa tabi olan Ortaca Belediyespor'un kapanması gündeme gelecek.

"Henüz aday yok"

5 sezondur Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ancak sezon başında BAL'a müracaat etmeyen siyah-beyazlıların devam eden süreçte Süper Amatöre de katılmayacağı duyurulmuştu. Belediye Başkanı Alim Uzundemir yaptığı açıklamalarda BAL Ligi'nin çok masraflı olduğunu, BAL'dan düştükleri için Süper Amatör'e de katılmalarının gereksiz olacağını, ancak kararı kendisinin değil kulüp yönetiminin aldığını açıklamış ve Kulüp Başkanı İsmail Milat ile yönetim kuruluna bazı suçlamalarda bulunmuştu.

Buna karşın Kulüp Başkanı İsmail Milat ise kulübün esas sahibinin Belediye ve dolaylı olarak Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek Başkan'ın suçlamalarına cevap vermişti. İsmail Milat ayrıca, Süper Amatör Lig için başvurduklarını, ayrıca kongre kararı aldıklarını ve aday olmayacaklarını da açıklamıştı.

Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in bazı isimlerle Kulüp Başkanlığı konusunda görüştüğü öğrenilirken, şu ana kadar herhangi bir isim ise başkanlığa adaylığı ile ilgili resmi açıklamada bulunmadı. - MUĞLA

Alim Uzundemir, Ortaca, Kongre, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yetiştirmesi 6 ay süren 12:32 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi 12:30 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor 12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı 11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek 11:02 Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi 10:17 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi

Son Dakika Haberleri
12:31 Yetiştirmesi 6 ay süren "Gerze Hacıkadı" adlı tavuk türü tanesi 3 bin 500 liradan alıcı buluyor
12:30 Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı
12:29 AK Partili Alpay Özalan'la İYİ Partili İbrahim Özkan Denizli'de yapılan heykeller sebebiyle sosyal medyada birbirine girdi
12:11 Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz
12:10 Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor
11:59 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı
11:58 Gelen linki tıkladı, hesabından 150 bin TL dolandırıcılık yapıldı
11:45 Alec Baldwin'in kullandığı ve görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı
11:42 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun tepki gösterdi: AKM açılışına katılacak davetliler sadece 2 yerde PCR testi yaptırabilecek
11:29 Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı
Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu Kümes sahibinin tavuklarını öldüren tilkiye yaptığı örnek oldu         
12:33
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz Zincirleme trafik kazasında arabaları unutup birbirlerine beddua ettiler: Geber terbiyesiz         
12:11
1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı 1 milyon liralık vurgun yapan adam, payvonda eğlenirken yakalandı         
11:59
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta         
10:19
Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu         
10:01
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek         
01:00
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu         
23:59
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 12:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaca Belediyespor kongreye gidiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement