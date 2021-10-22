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Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı - Son Dakika

Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı

22.10.2021 14:14
Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün organize ettiği 2 bin 100 metre mesafeli 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması'nda erkeklerde Ahmet Gül, kadınlarda ise Dilan Yurttapan 1. oldu.

Yarışma sonunda Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik Merkezi Müdürü Lütfi Akyüz tüm sporculara pilav ikramı yaptı.

Yarışmada birinci gelenlerin madalyaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek olan törende verilecek.

Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı
Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı
Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı
Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı

Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pazaryeri'nde 98.Yıl Cumhuriyet Kupası Kros Yarışması yapıldı - Son Dakika Spor


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