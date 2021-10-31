Petkimspor yine dibe demir attı

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta Türk Telekom'u yenerek alan Aliağa Petkimspor, alt sıralardaki en yakın rakibi Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 81-66 yenilirken puan tablosunda yine en geriye düştü.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta Türk Telekom'u yenerek alan Aliağa Petkimspor, alt sıralardaki en yakın rakibi Büyükçekmece Basketbol'a deplasmanda 81-66 yenilirken puan tablosunda yine en geriye düştü. Bu sezon oynadığı 6 maçta yalnız 1 kez kazanıp 5 kez parkeden mağlubiyetle ayrılan Petkimspor, ligde en az kazanan takım konumunda. Aliağa temsilcisinde geçen hafta apandisit ameliyatı olan Browne, Büyükçekmece maçında da görev yapamadı.



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