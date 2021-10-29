PSG, son dakikalarda attığı golle Lille'i 2-1 yendi

Bu skorla PSG, puanını 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Lille ise 15 puanda kaldı.

Lille'de forma giyen milli futbolcular Zeki Çelik 90, Burak Yılmaz ise 75 dakikada oyunda kalırken, Yusuf Yazıcı 90. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 12. haftasında Paris Saint-Germain ( PSG ), sahasında Lille 'i 2-1 mağlup etti.

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