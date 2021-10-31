Rashed Al-Marri, Alsancak Stadı'nı gezdi

beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, yapımı bitme aşamasına gelen Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu.

beIN Sports Türkiye Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, yapımı bitme aşamasına gelen Alsancak Stadı'nda incelemelerde bulundu. Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Kasım'da açılacak Alsancak Stadı'nda Al-Marri'yi konuk ettiği belirtildi. Ekmekçioğlu'ndan hem stat hem de Altay tarihi ile ilgili bilgiler alan Al-Marri'nin, iki kurum arasında gerçekleşecek iş birlikleri hakkında da fikir alış verişinde bulunduğu kaydedildi. Al-Marri'nin dünkü Altay-Demir Grup Sivasspor maçını da izlediği bildirildi.

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