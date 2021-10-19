Rüzgar ve Uzun'dan adaylık açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu eski Başkanı Hasan Rüzgar ve Atletizm Federasyonu eski Yönetim Kurulu Üyesi Ergüder Uzun, düzenledikleri basın toplantısıyla federasyon başkanlıklarına adaylıklarını açıkladılar.

Türkiye Boks Federasyonu eski Başkanı Hasan Rüzgar ve Atletizm Federasyonu eski Yönetim Kurulu Üyesi Ergüder Uzun, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. Federasyon başkanlığına adaylıklarını sunan adaylar, aynı zamanda güncel konulara da değindi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Önder Şan, "Yasa ve yönetmelikler gereği, 4 yılda bir Olimpiyat Oyunlarından sonra yapılması gereken Olimpik Spor Federasyonları Genel Kurulları, dünyamızı ve ülkemizi de olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle, 2020 Olimpiyatlarının da ertelenmesi ve 2021 Ağustos'ta tamamlanması sonucu, önümüzdeki 8 Kasım'a kadarki süreçte yapılması gerekmektedir" diyerek cümlelerine başladı. Şan, şöyle devam etti:

"3289 Sayılı Spor Yasası'nın federasyon seçimleri ile ilgili bölümünde, sonradan eklenen 'adaylık başvuru ücreti ile adaylık imzası şartının', Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın, kesinleşmiş 2012/9445 esas nolu iptal kararı ile ortadan kaldırdığı, açık-seçik ve oldukça net ve barizdir. İşbu dilekçemizde/başvurumuzda belirtilen yasal, hukuki zorunlulukların, yargının iptal kararları dikkate alınarak, bu karar doğrultusunda uygulanması gerekmektedir."

"Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na adayım"

Uzun, "Ben de yasal ve demokratik olarak yasaların bizlere tanıdığı haklar çerçevesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğumu sizlerin önünde açıklıyorum" sözlerini kullandı. - ANKARA