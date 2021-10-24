Sağlıklı Spor İçin Sivil Toplumla İş Birliği Çalıştayı, Kocaeli'de yapıldı

Sağlıklı Spor İçin Sivil Toplumla İş Birliği Çalıştayı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen çalıştaya, uzman akademisyenler, beden eğitimi öğretmenleri ve gençler katıldı.

İki gün süren çalıştayın sonunda yayımlanan raporda, imam hatip okullarındaki beden eğitimi derslerinin sayılarının artırılması hususunda öneride bulunuldu.

Raporda, spor faaliyetlerinin içeriğinin yeniden belirlenmesi, bireysel ve takım sporlarının daha çok doğa sporları olarak hayatımızda yer alması önerildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sporcuların beslenme alışkanlıklarında, hareketsiz yaşam nedeniyle değişiklikler yaşandığına dikkat çekilirken, antrenman programlarının gözden geçirilmesi ve sağlıklı beslenmenin önemi konusunda çalışmalar yapılmasının altı çizildi.

Pandemi sonrasında zeka oyunlarının öne çıktığı tespitinde bulunulan raporda, "Bireylerin ve toplumun hayatının daha sağlıklı devam etmesi için zihinsel antrenman imkanı sağlayan yeni oyunların anlatılması ve uygulanması öngörülmektedir." denildi.

Yerel yönetimlerin 3-5 ve 5-7 yaş arasındaki çocukların hareket eğitimine katkı sunmak için sorumluluk üstlenmesi ve imkanlar sunmasının istendiği raporda, bu anlamda spor kulüpleri ve STK'lar ile iş birliği içinde yatırımlarını sahaya yansıtmaları öngörüldü. Ailelerde ise sporla ilgili ön yargıların kırılması, bu konuda eğitimlerin verilmesi ve çocukların bir spor branşına yönlendirilmeleri noktasında teşvik edilmesi tavsiye edildi.

Çalıştay raporunda, gönüllülük kapsamında gençlerin farklı branşlara ve etkinliklere yönlendirilmesinin önemi vurgulanarak, "Kişilerin içinde bulundukları ortam ve doğal koşullara göre spor faaliyetlerine yönlendirilmesi hususunda çalışmalar yapılmalıdır. Doğal afet, ilk yardım, arama kurtarma gibi alanlarda öğrenciler bilgilendirilerek, bu tür konulara eğilimleri sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, federasyonlar, üniversiteler ve STK'lar arasında istişare toplantılarının gerçekleştirilerek protokollerin imzalanması, bu protokoller kapsamında sporcu ve spor kuruluşlarıyla faaliyetlerde bulunulması gerektiği dile getirilen raporda, spor politikası oluşturulmasının gerekliliği üzerine çağrı yapıldı.

Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Kara, yaptığı açıklamada, 13 branş ve 67 kulüp ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Öncelikli hedefimiz, imam hatip liselerindeki lisanslı sporcu sayısını artırmak. Bununla birlikte amacımız ahlaklı, disiplinli, insanlara karşı sevgi dolu ancak rakibe karşı dirençli sporcular yetiştirmektir. Sonuç olarak hedef, sporu tüm topluma yaymak, gençlerimiz arasından Türkiye şampiyonları ve dünya şampiyonları çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.