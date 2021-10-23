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Salihli Kocaçeşmespor'a yeni yönetim - Son Dakika

Salihli Kocaçeşmespor'a yeni yönetim

23.10.2021 16:25
Salihli Kocaçeşmespor'a yeni yönetim

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'da sezon öncesi yeni yönetim belirlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'da sezon öncesi yeni yönetim belirlendi.

Geçmiş yıllarda Salihli'yi Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Kocaçeşmespor, 2021-2022 sezonunda Manisa 1. Amatör Küme'de mücadele edecek. Kırmızı-mavili ekipte yeni sezon öncesi Kulüp Başkanlığına Ahmet Eren getirilirken, yönetimde ise Şevket Akiş, Okan Çetin ve Cüneyt Özkul yer aldı.

Salihli'nin köklü kulüplerinden Kocaçeşmespor'u yeniden eski günlerine döndürmek istediklerini belirten Kulüp Başkanı Eren, bunun içinde desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti. Kocaçeşmespor'a gönül verenlerden destek talebinde bulunan Eren, yönetim ve taraftarlarla birlikte kulübü daha güzel yerlere getirmek için mücadele edeceklerini söyledi. Kocaçeşmespor'u şaha kaldırmak için elini taşın altına koyduklarını anlatan Eren "Bu sezon 1.Amatör Küme'de mücadele edeceğiz. Basamakları birer birer çıkıp, Kocaçeşmespor'u hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Çünkü herkesin bildiği gibi Kocaçeşmespor'un hedefi her daim büyüktür" diye konuştu.

Takımda Teknik Sorumlu olarak bu sezon Tolga Akyol'un görev yapacağını anlatan Eren, transfer çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacaklarını söyledi. - MANİSA

Salihli Kocaçeşmespor'a yeni yönetim

Ahmet Eren, Amatör Lig, Salihli, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Salihli Kocaçeşmespor'a yeni yönetim - Son Dakika Spor


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