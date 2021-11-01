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Şampiyonlar BMX Dünya Kupası için Sakarya'da yarıştı - Son Dakika

Şampiyonlar BMX Dünya Kupası için Sakarya'da yarıştı

01.11.2021 13:06
Şampiyonlar BMX Dünya Kupası için Sakarya'da yarıştı

Türkiye'nin "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına sahip ilk kenti Sakarya, BMX Supercross Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin "Bisiklet Dostu Şehir" unvanına sahip ilk kenti Sakarya, BMX Supercross Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 250 sporcunun pedal çevirdiği yarışlara Sakaryalılar da büyük ilgi gösterdi. Dünya standartlarındaki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki tribünler 9 gün süren şampiyona boyunca boş kalmadı.

Sakarya, bu yıl bir kez daha uluslararası bisiklet turnuvalarının heyecanını doyasıya yaşadı. Yıl boyunca pek çok şampiyonanın gerçekleştiği kent, 9 gün boyunca dünyanın dört bir tarafından bisikletseverleri ağırladı. Avrupa'nın kendi alanındaki en kapsamlı tesislerinden Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 30 ülkeden toplamda 250 bisikletçi, BMX Supercross Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası için ter döktü. 31 Ekim Pazar günü sona eren yarışları ilk günden itibaren 20 binden fazla seyirci tribünden takip ederek bu heyecana ortak oldu.

Sakarya'ya ekonomik ve sosyal fayda

Geçtiğimiz hafta, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" ödülüne layık bulunarak bir ilke imza atan Sakarya, unvanını fazlasıyla hak ediyor. Kendisi de bisiklet meraklısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin gayretleriyle Sakarya son yıllarda çok sayıda şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ile Dağ Bisikleti Şampiyonası'ndan sonra BMX Dünya Kupası ve MTB Türkiye Şampiyonası şehirdeki bisiklet tutkusunu artırdı. Başkan Yüce, uluslararası yarışların Sakarya'da düzenlenmesini sporla anılan kentin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Yüce'nin hedefi 69 km'lik bisiklet yolunu 500 km'ye ulaştırmak

Son 2 yılda Sakarya'da bisiklet atılımı başlattıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu alandaki hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden çalıştıklarını ifade etti. Kent merkezini neredeyse bir baştan bir başa dolaşan 69 kilometre uzunluğunda bisiklet yoluna sahip olduklarını anlatan Yüce, SAKBİS uygulaması sayesinde Sakaryalıların şehrin her noktasında bisiklet kiralayıp istedikleri süre boyunca kullanabildiklerini belirtti. Geride kalan 28 ayda SAKBİS üye sayısı 16 bini geçerken uygulama aracılığıyla toplamda 175 bin kiralama yapıldı ve tam 5 milyon 873 bin 391 dakika bisiklete binildi. Başkan Yüce'nin hedefi ise kesintisiz bisiklet ağını 500 kilometreye ulaştırarak yeni bir başarıya daha imza atmak.

Dünya standartlarındaki tesisler bisiklete ilgiyi artıracak

Sakarya'da bisiklet yolunun yanı sıra üst düzey imkanlarla donatılan tesisler de bulunuyor. 180 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, 4 kilometre uzunluğunda Cross-Country, bir adet Olimpik Cross-Country parkuru, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Cyclocross parkuru ve olimpiyat yarışlarının da düzenlenebileceği dünya standartlarında BMX parkuruna sahip.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin özel ilgi gösterdiği bir diğer yatırım projesi ise Adapazarı ilçesinde. Aziz Duran Parkı'ndaki bisiklet parkurlarında sporseverler sağlıklı bir yaşam için günün her saati pedal çeviriyor. Ayrıca kentin farklı noktalarında da "cross" alanında kullanılan bisiklet alanları yer alıyor.

Bisiklet Dostu Sakarya'daki teşvik edici uygulamaların kent içi ulaşımdan spora bisiklet kullanımını yaygınlaştırması Yüce'nin en büyük hedeflerinden. - İSTANBUL

Şampiyonlar BMX Dünya Kupası için Sakarya'da yarıştı
Şampiyonlar BMX Dünya Kupası için Sakarya'da yarıştı

Dünya Kupası, Bisiklet, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar BMX Dünya Kupası için Sakarya'da yarıştı - Son Dakika Spor


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