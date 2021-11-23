Üye Girişi
"Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'da start aldı - Son Dakika

"Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'da start aldı

23.11.2021 15:34
"Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'da start aldı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) ile Göç, Sanat ve Spor Derneği (Migarts) iş birliği ile düzenlenen "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" projesi Ankara'da start aldı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) ile Göç, Sanat ve Spor Derneği (Migarts) iş birliği ile düzenlenen "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" projesi Ankara'da start aldı.

Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay

ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

Yasin Bölükbaşı: "Spor ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz"

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, müslüman coğrafyanın çocuklarıyla binlerce yıldır gönülden bağlı olduklarını söyledi.

Bölükbaşı, spor ve sanatın birleştirici bir gücü olduğuna inandığını belirterek, "Sadece belli kişi ya da zümrelerin değil herkesin spor yapması adına, gönül ve medeniyet coğrafyamızın tarihten aldığımız o kilometre taşlarıyla, mihenk taşlarıyla birbirimize olan bağımızı daha güçlendireceğiz. Yeteneklerimizi geliştirerek onu bu ülkenin birer değeri haline getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

Geçmişteki başarıları geleceğe taşımak için çok çalışacaklarını anlatan Bölükbaşı, "Bugün spor, sanat, gönüllük ve gençlik dediğimiz her bir başlık pozitif anlamlar taşıyor. Bunları geleceğe taşımak için bizim tarihten aldığımız dersler var. Türkiye Anadolu coğrafyası her zaman bu tür misafirliklere tanık olmuştur. Umuyorum ki hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız. Hepinize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Ergezen: "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen var"

Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, sanat ve spor buluşmaları ile gençlerin sosyal uyumunu güçlendireceklerine inandığını söyledi.

Ergezen, organizasyona emek veren tüm kurumlara teşekkür ederek, "Bizler Migarts'ta sosyal uyumun güçlendirilmesi ve bireylerin potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için spor ve sanat faaliyetlerinin birleştirici gücüne inanıyoruz. Göçün göç edilen ve göç eden bireyler açısından zenginleştirici bir tecrübe olduğuna eminiz. Çalışmalarımızın etkisini arttırmak, daha fazla sayıda kişiye ulaşmak ve alandaki ihtiyaçları bütüncül bir şekilde değerlendirerek, çözüm üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her sene milyonlarca insan, savaş, istikrarsızlık, terör ve yoksulluk gibi sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Ergezen, "Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci var. İnsanların pek çoğu, hayatta kalabilmek için kendi topraklarından uzaklaşıyor, göç ediyor. Bu insanların yarısına yakının çocuklar olduğunu hatırlatmak isterim. Hayatlarını, tanımadıkları insan kaçakçılarına emanet edecek kadar çaresiz ailelerin pek çoğu, bu yolcukta ne yazık ki yok oluyor." diye konuştu.

Ergezen, göçmenler konusunda duyarlılık çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

"Bugün sizlere buradan hitap edebiliyorsam eğer diğer insanlardan daha yetenekli olduğum için değil, onların geçtiği yolla henüz tanışmadığım için. Yarın göçmek zorunda olmayacağımızın hiç bir garantisi yok. Unutmayalım ki göç sırtımızdaki yük değil, arkamızdaki güçtür."

Yabancı uyruklu misafir çocuklar konuşmaların ardından dizi oyuncuları Atilla Güzel, Alican Peker ve milli sporcularla söyleşi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'nın ardında yarın Nevşehir'de, 25 Kasım Perşembe günü ise Ankara'da yapılacak.

Spor Federasyonu, Türkiye, Ankara, GÖÇ, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları' Ankara'da start aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de! 15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de! Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı! 15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor 11:43 Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

Son Dakika Haberleri
15:43 Döviz büroları tahta kapattı
15:39 Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!
15:39 Dünya denizlerinde gerilim! ABD donanmasını gönderdi, gözler Çin'de!
15:35 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
15:34 Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor!
15:28 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 'otoriterlik' mesajı!
15:20 Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak
15:13 En büyük tutkusu 'siyah bir uzaylı' olmak! Bunun için iki parmağını bile kestirdi!
15:10 Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çifti İstanbul'u terk etti
15:09 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi doların yükselmesiyle ilgili yorumda bulundu
Döviz büroları tahta kapattı Döviz büroları tahta kapattı         
15:44
Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz! Ali Babacan: Sayın Erdoğan durun yeter artık, dolar 12'yi geçti, dibe batıyoruz!         
15:39
Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor! Son Dakika: Dolar, altın ve euro durdurulamıyor!         
15:34
Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız Tüfekle otomobil gasp eden gençten gazetecilere: Çekin, benim gibi yıldız bulamazsınız         
15:07
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise         
11:53
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 15:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'da start aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement