Spor şehri Bursa'ya yakıştı - Son Dakika
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Spor şehri Bursa'ya yakıştı

23.02.2022 09:04
Spor şehri Bursa'ya yakıştı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla sona eren Bitci Basketbol Türkiye Kupası, sporseverleri basketbola doyururken, basketbol tutkunları keyifli bir organizasyona şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla sona eren Bitci Basketbol Türkiye Kupası, sporseverleri basketbola doyururken, basketbol tutkunları keyifli bir organizasyona şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda 4 ekibin katılımıyla gerçekleştirilen ve nefes kesen mücadelelere sahne olan organizasyon sporseverlerden de tam not aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın destekleriyle kupa dörtlü finalinin Bursa'ya alınmasında Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Dinçer gayretleri sonuç verirken, Bursa ev sahipliği yaptığı bir organizasyonu daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Galatasaray NEF ile Darüşşafaka Basketbol'un yer aldığı Bitci Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin ardından Anadolu Efes'e şampiyonluk kupası ve madalyaları ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Mustafa Sarımermer tarafından verildi. - BURSA

Spor şehri Bursa'ya yakıştı
Spor şehri Bursa'ya yakıştı
Spor şehri Bursa'ya yakıştı
Spor şehri Bursa'ya yakıştı

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Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik Bakan Kasapoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik Türkiye Kupası Anadolu Efes'in Türkiye Kupası Anadolu Efes'in

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Kaynak: İHA

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