Serie A'da Milan, Roma deplasmanından galibiyetle ayrıldı

Rakibine oranla hücumda daha iyi organize olan konuk ekip, 26. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada penaltıdan Franck Kessie'nin ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golü, 90+3. dakikada Stephan El Shaarawy 'den geldi.

Ligde bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Olimpiyat Stadı'nda Roma'nın konuğu oldu.

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