Serik Belediyesporlu Fuat Bavuk, tarihe geçti

Sezon başı Ümraniyespor'dan kiralanan Serik Belediyespor'un golcüsü Fuat Bavuk, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında bir maçta attığı 5 golle dikkatleri üzerine çekti. Fuat Bavuk, Pazarspor'a attığı 5 golle adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Serik Belediyespor'dan Fuat Bavuk, Metin Oktay , Erdal Keser , Tanju Çolak , Mario Jardel , Lukas Podolski 'nin ardından bir maçta 5 gol atma başarısı gösteren 6'ncı futbolcu oldu.

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