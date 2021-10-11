Üye Girişi
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

11.10.2021 19:00
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almadı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok 19:41 Avrupa Ligi'nin Muslera paylaşımına beğeni yağıyor! Ondan daha iyisi yok Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu 19:27 Akşener'den sonra Mustafa Sarıgül de başbakanlığa talip oldu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var 18:58 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının oranları belli oldu! Dev karşılaşmanın net bir favorisi var
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 17:16 9 yıl sonra cansız bedenleri bulunan iki kardeşin yasak aşk cinayetine kurban gittikleri belirlendi 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı 16:55 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren hamile öğretmen, bu anları videoya aldı
Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi 16:36 Kayıp olarak aranan kızının kendisinden 14 yaş büyük akrabasıyla evlendiğini duyan anne, canlı yayında sinir krizi geçirdi Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak 15:31 Uğurcan Çakır'ı almaya geldiler! Trabzonspor, Türk futbol tarihinin rekorunu kıracak

Son Dakika Haberleri
18:59 Serdar Ortaç'tan, Ece Ronay'ı taciz ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil'e destek
18:55 Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti
18:33 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı" iddiasına yalanlama
18:19 Altın Portakal'da yaşanan tartışma sonrası Nihal Yalçın'a sevgilisinden destek
18:04 Lewis Hamilton, takımıyla yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı
17:47 5 kadını taciz eden şahsın kimliği, düğün kaseti sayesinde ortaya çıktı: Şeytana uydum
17:33 Dizi gerçek oldu! Squid Game'de bulunan şeker kalıbı oyunu kafede oynanacak
17:30 Tarsus kulüp başkanından futbolculara ağza alınmayacak hakaretler: Eşek alsaydım kargo kurardım
17:16 DSÖ'den 2 doz aşı yaptıran 60 yaş üstü vatandaşlara 3. doz önerisi: Sinovac yaptırın
17:10 Fenerbahçe sol beke Viking Pereira'yı getiriyor
Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor Son Dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişiyor         
19:44
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon sinyali: Suriye'de gereken adımları atacağız         
19:30
İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti İmamoğlu, AK Parti ve MHP'nin oyları ile geçen 4 kararı veto etti         
19:16
Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti Müge Anlı'da sarsıcı iddia! Mustafa Kut cinayetiyle şüphelisi itirafta bulundu, stüdyo buz kesti         
18:56
Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti         
18:17
Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta görevlerinden açığa alındı         
17:13
Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak Futbolu bırakma noktasına gelen Neymar'ın yeni işi hazır! Oyun dünyasında yer alacak         
16:41
Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi Son Dakika! Yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma yaşamını yitirdi         
16:21
Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir Seren Serengil'den bomba Zeynep Bastık yorumu: Elim kasığımda dans etmeme müsaade ediyorsa kocam değildir         
15:26
Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu Kuzey Kore lideri Kim'in 30 yıllık ajanı tüm sırları ifşa etti: Muhalifleri öldürmek için suikast timi kurdu         
15:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 ek gösterge müjdesi         
14:46
Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti Kibariye'ye 4 bin TL'lik kaynak saç yapıp parasını alamayan kuaför, isyan etti         
14:29
Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü Yengesine ''Benim olacaksın, yoksa ölürsün'' diyen şizofreni hastası, pencereden düşüp öldü         
14:05
Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi Ailecek yenilen yemek 15 bin TL! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar yine gündeme geldi         
13:50
Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı Seda Sayan, canlı yayında aldatan erkeğin davranışlarını anlatan Canten Kaya'yla yatağa girip rol yaptı         
12:57
Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı Messi, hayatının en kolay golünü attı! Muslera neye uğradığını şaşırdı         
11:20
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 20:05:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement