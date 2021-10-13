Sivasspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel yer almazken, sakatlığı geçen Leke James ise takımla birlikte çalıştı. Demir Grup Sivasspo ile Fraport TAV Antalyaspor 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak.

Son Dakika

Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu

Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü

Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu

Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü

Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti

Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi

NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı