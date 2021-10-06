Üye Girişi
Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur" - Son Dakika

Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur"

06.10.2021 13:32
Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen:

Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Kupa Voley karşılaşmalarında alınan kötü sonuçlardan sonra yaptığı açıklamada, "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur" dedi.

Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Kupa Voley karşılaşmalarında alınan kötü sonuçlardan sonra yaptığı açıklamada, "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur" dedi.

Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Kupa Voley karşılaşmalarında alınan kötü sonuçlardan sonra açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının büyük bölümünü taraftarlara hitap ederek yapan Sözen, "Takımımız Bingöl Solhanspor, oynadığı hazırlık maçlarında ve İzmir'de oynanan Türkiye Kupası'nda maalesef çok kötü performans göstermiş ve hiç arzu etmediğimiz sonuçlar almıştır. Bu sonuçlar en az sizleri üzdüğü kadar beni de derinden üzmüştür. Çünkü halı saha maçını dahi kaybetmeye tahammülü olmayan biri olarak bu yenilgilere, bu kötü oyuna tahammül etmemiz söz konusu değildir. Ama bir gerçeği de göz ardı etmememiz lazımdır. Sporda kazanmak da, kaybetmek de vardır. Kaybederken bile mücadele ederek kaybetmek zorundayız. Takımımızın iyi oynadığı günler olduğu gibi, kötü oynadığı günler de olabilir. Ama takımımızın saha da teslim olmaya asla hakkı yoktur. Bingöl Solhanspor takımımızın geçmişinde azim var, mücadele var, hırs var ve kazanma arzusu vardır. Bu gerçeği bilmeli, bu kapsamda davranılmalı, oynanacak maçlarda son topa kadar, terinin son damlasına kadar ölümüne mücadele edilmelidir. Rakip takımlara teslim olmuş oyuncular asla Bingöl Solhanspor'u temsil edemezler. Bingöl Solhanspor oyuncuları da asla böyle bir davranış içerisinde olamazlar. Bu takımın hocası da, her oyuncusu da benim kararımla transfer edildi. Dolayısıyla bütün kötü gidişatın tek sorumlusu varsa o da benim. Asla sorumluluktan kaçmadım ve kaçmam. Başarıyı sahiplenip, başarısızlığı teknik heyete ve oyunculara havale eden bir kulüp başkanı olmadım, olmam. Kazanma arzusunu yitiren, sahada rakip takıma teslim olmuş, inancını yitirmiş ve kendisine güvenmeyen hiç bir oyuncunun da bu takımda kalmasına asla müsaade etmem. Böyle olduğuna inandığım oyuncu kim olursa olsun, geçmişinde istediği kadar başarılı olsun bir saniye takımda barındırmam. Ekonomi olarak çok zor günler geçirsek de asla pes etmeyeceğiz. Hep beraber son topa kadar, son saniyeye kadar, ligin son maçındaki son düdüğe kadar takımımızı desteklemeye devam edeceğiz. Gün dedikodu edip takımı yıpratma günü değildir. Gün birlik beraberlik günüdür. Herkesin ortak amacı, ortak kaygısı Bingöl Solhanspor olmalıdır. Takımımızın başarısız olmasını ve ligden düşmesi için ellerini ovuşturanlara inat takımızın başarısı İçin dün olduğu gibi bugünde yarında takımımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Bu hafta başlayacak lig için taraftarları karşılaşmaları tribünden takip etmeye davet eden Sözen, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah cumartesi günü saat 14.00'da evimizde oynayacağımız ilk lig maçımızda tribündeki yerlerimizi alacağız ve son nefesimize kadar takımımıza sahip çıkacağız. İnşallah lige galibiyetle başlayıp bu kötü gidişata hep beraber dur diyeceğiz. Bingöl Solhanspor olarak en büyük gücümüz taraftarımızdır. Bütün taraftarlarımızdan ricamız cumartesi günü maça gelerek takımlarına sahip çıkmalıdır. Unutmayalım ki hiç kimse Bingöl Solhanspor'dan büyük değildir. Kişiler gelip geçici, takımımız Bingöl Solhanspor kalıcıdır. Allah bizleri sizlere karşı mahcup etmesin." - BİNGÖL

Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur

Türkiye Kupası, Cumartesi, Bingöl, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: 'Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor 14:49 Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor CHP liderinden Erdoğan'ın 14:42 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak 14:32 Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski 13:50 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu 11:57 Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu

Son Dakika Haberleri
14:41 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap
14:38 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor
14:31 Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak
14:17 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
13:49 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
13:47 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu
13:34 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı
Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar         
14:50
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor         
14:39
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi         
14:06
Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak         
13:30
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim         
12:13
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
Sümela Manastırı'nda tarihi keşif! Kayalıklar arasında bulunan Sümela Manastırı'nda tarihi keşif! Kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş         
11:08
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 14:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: Solhanspor Kulüp Başkanı Sözen: "Takımımızın sahada teslim olmaya asla hakkı yoktur" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement