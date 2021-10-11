Üye Girişi
Somaspor tekliyor - Son Dakika

Somaspor tekliyor

11.10.2021 10:41
Somaspor tekliyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Somaspor, ardından çıktığı 5 maçta yalnız 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan Somaspor, ardından çıktığı 5 maçta yalnız 1 kez sahadan 3 puanla ayrılabildi. Son 5 sınavda Afyonspor'la 3-3 berabere kalıp, Diyarbekirspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Soma, iç sahada Ergene Velimeşespor'u 3-0 mağlup etse de 2 haftadır yine fren yaptı. Hafta içi mesaisinde Sakaryaspor'a 3-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, dün iç sahada düşme hattındaki Turgutluspor'la oynadığı Manisa derbisinde öne geçse de 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyon olarak ilçeyi yıllar sonra 2'nci Lig'de temsil eden Somaspor, zirve ortağı olarak başladığı yeni sezonda art arda puan kayıplarıyla 11 puanla 10'uncu sıraya geriledi. Soma'nın liderle arasında 6 puan fark bulunuyor.


Futbol Federasyonu, Soma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Somaspor tekliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi 10:36 Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı 10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor 10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı 10:15 Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı 10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak 09:29 Tayvan krizi gün geçtikçe büyüyor! Çin yayın organından dikkat çeken tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı

Son Dakika Haberleri
10:36 Korona şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadının kalbinden tümör çıktı! Doktorlar şaşkınlık geçirdi
10:35 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı
10:34 Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi
10:33 Son dakika! Türkiye genelinde işsiz sayısı 11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişiye ulaştı
10:32 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi
10:31 Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor
10:21 Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor
10:14 Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı
10:03 Kırmızı bültenle aranıyordu! DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini tek tek anlattı
10:01 Hamile kadın, ölü olarak bulundu! İlk şüpheli ayrıldığı kocası
11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı 11 ve 15 yaşındaki iki kız kardeş, futbolcu akrabalarının cinsel istismarına uğradı         
10:36
Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi Dolmuş şoförleri arasında kavga! Kürek sapını kaptığı gibi arkadaşının kafasına geçirdi         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı! Cari denge ağustosta 528 milyon dolar fazla verdi         
10:32
Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor Koronavirüs aşısında yeni yan etki iddiası korkuttu: Lenf bezleri şişen çok sayıda kişi hastanelere akın ediyor         
10:22
Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı Ödül töreninde Nihal Yalçın'a karşı davranışları gündem olan Tamer Karadağlı, savunma yaptı         
10:14
Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından video paylaştı! Vatandaşa uyarı: Zam fırtınası geliyor         
09:50
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var         
09:03
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 10:46:22. #1.13#
SON DAKİKA: Somaspor tekliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement