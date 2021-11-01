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Son dakika haberi... Erdinç Sözer: "Futbolculara kazanmayı aşıladık" - Son Dakika

Son dakika haberi... Erdinç Sözer: "Futbolculara kazanmayı aşıladık"

01.11.2021 22:48
Son dakika haberi... Erdinç Sözer:

Son dakika haberlerine göre Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu.

Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından konuştu. Kendileri için çok önemli bir galibiyet olduğunu söyleyen Sözer, futbolculara kazanmayı aşıladıklarını da sözlerine ekledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak son 3 maçta 9 puan toplayan Başakşehir'de Teknik Sorumlu Erdinç Sözer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Erdinç Sözer, "Öncelikle Adana Demirspor'u tebrik ederim. Çok disiplinli oynadılar. Bunu bekliyorduk. Bize çok zorluklar çıkardılar. Biz de son saniyeye kadar mücadelemizi sürdürdük. İlk 15-20 dakikada oyun kurmada zorluk yaşadık, baskı yedik. Oyunun kontrolünü aldıktan sonra çok pozisyon ürettik. Rakip kaleci net pozisyonlar çıkardı. Maçta hatalar olabiliyor. Son saniyeye kadar galibiyete olan inancımız bitmedi. Bizim ve takım için çok değerli bir galibiyet" diye konuştu.

"Felsefemiz kazanmak üzerine"

3 haftadır görevde olduklarını ve maç maç baktıklarını söyleyen Sözer, "3'te 3 yaptığımız için çok mutluyuz. Her maç çok zor. Her maçta kazanmak istiyoruz. Yolun henüz başındayız. Beşiktaş maçının ardından söylemiştik, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Genel bir felsefemiz var ve galibiyet ruhunu takıma aşılamayı başardık. Güzel bir ekip olduk. Takım, istediklerimizi veriyor sahada" dedi.

Sözer son olarak kadrodaki her oyuncuya güvendiklerini ifade etti. - İSTANBUL

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Erdinç Sözer: 'Futbolculara kazanmayı aşıladık' - Son Dakika Spor


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